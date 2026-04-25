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Тихая вечеринка в пространстве «Ноль»

Брусницын
Кожевенная линия, 30, вартал Брусницын Вход через Дом с колоннами / Дом с башней 2 этаж, студия 209

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Паузы в разговоре иногда так сильно давят, кажутся неудобными, пугающими. Как будто с ними срочно нужно что-то сделать. Заполнить хоть чем: словами, неловкими хмыканьями, разговорами ни о чём, смехом и вопросами. А что, если ничего не делать с тишиной? Попробуешь провести вечер без слов. Вот совсем никаких приветов, реплик, смол-токов и вообще ни-че-го. Каково тебе с этим будет? Легче, от того что не нужно придумывать, что сказать и не нужно поддерживать разговор? Или сложней: ведь так всё-таки иногда хочется чем-то поделиться… Как ощущаются люди вокруг? Хочется ли приблизиться или, наоборот, держать дистанцию? Что у нас есть, кроме слов? Будешь танцевать, обклеиваться стразами, баловаться, улыбаться друг другу, чувствовать музыкальные ритмы. Всё, как и всегда на вечеринках, но сохраняя молчание. Можно не делать ничего, а можно делать всё, и наблюдать за своими ощущениями: каково это, быть среди людей и не говорить? Освобождает или, наоборот, тревожит? Приходи быть вместе, молчать, двигаться, смотреть, чувствовать и баловаться, не говоря ни слова.

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