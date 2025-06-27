Самая нетипичная танцевальная встреча этого сезона — тихая вечеринка, где музыка будет только в твоих наушниках. Ни колонок, ни громкости — только ты, ритм и белые ночи над Малой Конюшенной. Как это работает? На площадке тебя будет ждать QR-код — сканируй его прямо с телефона, переходи по ссылке и подключайся к трансляции диджей-сета в режиме реального времени. Всё просто. Главное — не забудь наушники (подойдут любые). В плейлисте — танцевальные хиты, которые ты точно узнаешь. Чуть ностальгии, чуть новизны, и всё — чтобы двигаться в своём ритме, без стеснения и лишнего шума. Дресс-код — блестящий. Пайетки, глиттер, сияние — пусть каждый отблеск на одежде станет частью вечеринки. Подготовили глиттер-бар, где можно добавить немного волшебства к своему образу прямо на месте. Чем будут удивлять ещё: — огромная дженга (да, прямо та, где башня выше тебя); — лимонадная дуэль — вариация известной игры на ловкость — пузырьки лимонада и хорошее настроение; — настольный футбол, чтобы выяснить, кто сегодня главный чемпион. Это будет не просто вечер, а танец в тишине. Пространство, где можно быть собой, смеяться, блистать и танцевать — даже если никто не слышит. Будет тихо. Но точно не скучно.