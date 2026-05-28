Тигран Амасян
Пироговская набережная, 5/2
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от 4500₽ до 10500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Авторские произведения Тиграна Амасяна — это яркий микс армянского фолка, американского джаза и даже прогрессивного рока. Всё это разнообразие создаёт необычные композиции, которые из года в год получают признание и любовь публики.
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