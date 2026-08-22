Thomas Mraz
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
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Завершение:
от 3000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой летний концерт под открытым небом в Санкт-Петербурге. Музыка Thomas Mraz — это ночной город, тёплый августовский воздух, неон, случайные воспоминания и песни, которые слишком легко становятся личными. Его треки никогда не звучали как просто рэп: в них всегда было больше чувств, мелодий и состояний, чем жанровых рамок. Живой звук, любимые песни и особенное летнее настроение — тебя ждёт один вечер, где можно просто выключить голову и остаться наедине с музыкой.
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