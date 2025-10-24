Бал, где логика уступает место интуиции, а ты — не гость, а соавтор сна. Город тайн и дождей совсем скоро откроет двери в новую реальность — туда, где ночь дышит тайной, а каждая минута обещает откровение. Там, где фонари горят не светом, а воспоминаниями, есть заведение без вывески. Говорят, что в нём время течёт не вперёд, а внутрь. Музыка становится осязаемой, взгляды — значимыми, а танец — языком без перевода. Каждый, кто переступает порог, оставляет за дверью своё «обычное я» и находит другое, спрятанное под кожей, под одеждой, под именем. В самом сердце Петербурга, среди огней, булыжников и шепчущих мостов, реальность становится мягкой, как дым, а время — податливым, как воск. А пока луна ещё не встала на страже, у тебя есть шанс войти в сон по самой мягкой цене. Early Dreamers — так называют тех, кто чувствует магию раньше других. Билетов в этой категории всего несколько. Потом врата начнут закрываться… и путь во сны станет дороже. Dress-code: Сны при температуре 40.