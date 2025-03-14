Подготовься к безудержному веселью, ведь за бортом уже замаячили волны грядущего мош-цунами. Метал-командос с Дикого Востока скоро в твоём городе. Забудь обо всех проблемах, расправь чёрный флаг и почувствуй себя настоящими пиратами Японского моря.