The Silent Gang
Шведский переулок, д. 2
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от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Рок-хиты всех времен и лучшее из авторского в программе Classic Rock Show. The Silent Gang - яркий проект российского музыканта и продюсера Александра Загрянского. Участники коллектива выступали на одной сцене с такими артистами как: Deep Purple, Roger Waters, Gregg-Kofi Brown, Joe Lynn Turner, Алиса, Кипелов, Мастер, Чиж & Co, Крематорий, Черный обелиск, Red Elvises и др.
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