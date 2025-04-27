Рок-хиты всех времен и лучшее из авторского в программе Classic Rock Show. The Silent Gang - яркий проект российского музыканта и продюсера Александра Загрянского. Участники коллектива выступали на одной сцене с такими артистами как: Deep Purple, Roger Waters, Gregg-Kofi Brown, Joe Lynn Turner, Алиса, Кипелов, Мастер, Чиж & Co, Крематорий, Черный обелиск, Red Elvises и др.