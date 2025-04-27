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The Silent Gang

The Right Place
Шведский переулок, д. 2

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от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Рок-хиты всех времен и лучшее из авторского в программе Classic Rock Show. The Silent Gang - яркий проект российского музыканта и продюсера Александра Загрянского. Участники коллектива выступали на одной сцене с такими артистами как: Deep Purple, Roger Waters, Gregg-Kofi Brown, Joe Lynn Turner, Алиса, Кипелов, Мастер, Чиж & Co, Крематорий, Черный обелиск, Red Elvises и др.

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