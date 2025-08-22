Трибьют The Prodigy от Rock Mania — это уникальный проект, который объединил энергию британских электронщиков и драйв настоящего рок-концерта. Трибьют-группа исполняет легендарные хиты The Prodigy вживую, сохраняя оригинальный вайб и насыщая его свежими рок-аранжировками. Танцевальные биты, соседствующие с жёсткими гитарными рифами, дух рейва и невероятная энергия живого выступления.