Хэй Хоу бастарды, флибустьеры и лейди! День рождения празднуют истинные легенды Северных болот The Пауки. Железная душа Металлостроя рождающая вечность. Шум, ром и праздник! Откроют феерию старые портовые кореша THE ZAPOY! и M.A.D. BAND До встречи на реях! Билеты на входе дороже.