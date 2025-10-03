The Пауки
Лиговский проспект, 50к16
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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Хэй Хоу бастарды, флибустьеры и лейди! День рождения празднуют истинные легенды Северных болот The Пауки. Железная душа Металлостроя рождающая вечность. Шум, ром и праздник! Откроют феерию старые портовые кореша THE ZAPOY! и M.A.D. BAND До встречи на реях! Билеты на входе дороже.
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