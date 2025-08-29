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The last weekend of summer

Ibiza, Садовая улица, 12

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Последние выходные лета подарят тебе горячие ритмы, атмосферу свободы, танцы до утра и вкус жизни. 29.08 пятница В лайнапе: WZDQ / Tr-Meet / Egojio / Titomahi / MC - Ivan Gavrilov 30.08 суббота В лайнапе: Ponique / Kenobi / Bass King / Skvor / MC - PETROVSKY Забронировать стол можно по указанному номеру телефона.

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