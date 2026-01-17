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The Fam: Club Forms

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Арсенальная наб., д. 1

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1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Club Forms — серия компиляций лейбла и сообщества FAM, посвящённых разным формам клубного звука. Музыкальный куратор FAM — Greenwald — собрал лайн-ап, руководствуясь тем же принципом, что и при селекции треков для сборников: манифестация полярности электронной музыки, где танцевальные ритмы сталкиваются с альтернативным звучанием. В программе — лайв Shadowax (альтер эго Ishome), объединяющего брейкс и техно с нетипичной для жанра курьёзностью; виртуоз пасмурного даб-техно Unbroken Dub; сооснователь Kivach Radio — Kirill Egorov; а также участники FAM — Greenwald, DJ Freelancer и Djzik.

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