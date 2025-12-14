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  1. Санкт-Петербург
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Тесный простор

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Завершение:

600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Эскиз спектакля Екатерины Августеняк и арт. группы «м_у_т_а_ц_и_я» в рамках «лаборатории абсурда». Спектакль по прозе Сэмюэля Беккета «Worstward Ho», в котором зритель погружается в инсценированный круговорот бюрократических процедур а-ля: электронные очереди, паспортные контроли, получение больничных листов, регистраций в загсах, приёмных комиссиях, миграционных службах, судебных инстанциях и так далее. Неизбежный, мучительный опыт социальных (постоянно ломающихся) систем, структурирующий человеческую жизнь, становится ритуальным жестом, апроприирущим перформативные испытания казённых учреждений в совместную практику, ломающую паттерны власти и контроля.

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