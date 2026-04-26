Международно известная синтипоп-группа Tesla Boy во главе с фронтменом Антоном Севидовым даст большой концерт. В истории российской музыки Tesla Boy — это самый настоящий феномен, который доказал, что можно делать материал на английском и звучать при этом самобытно и актуально. То, что начиналось как локальный проект, очень быстро выросло в международную группу, чьих фанатов можно найти по всей Латинской Америке, Европе и Азии. Tesla Boy свободно говорит на языках синтипопа, джаза и фанка, что и стало основной причиной всемирного признания этого музыкального полиглота. Единственный русскоязычный альбом «Андропов» был создан как вызов самому себе, и Севидов доказал, что он может звучать также органично и стильно с русскоязычным материалом. Группа с успехом гастролировала по обе стороны Атлантики, а некоторые их хиты, такие как Dream machine и Say My Name, уверенно закрепились в топах iTunes. Севидов всегда рассматривал Tesla Boy как проект, способный объединять через музыку людей по всему миру, и грядущий альбом будет посвящен этому в особенности.