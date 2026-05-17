Трансформационная игра о реализации своего жизненного пути в удовольствии. Каждый может реализовываться по-разному: кто-то организует свой бизнес, кто-то находит своё место в компании, для кого-то — дело души раскрывается в хобби или создании семьи. У каждого свой путь. Важно, из какого состояния ты проживаешь жизнь и идёшь по своему пути. «Территория жизни» — это игра о том, чтобы: — Понять, что мир для тебя и в этом мире есть твоя территория жизни — Найти своё дело души и сердца — Позволить себе проявляться в любимом деле, а не считать, что я или мои продукты, идеи пока недостаточно готовы или хороши для того, чтобы звучать в мире. — Принять свою силу, которая поможет выстроить свой путь. — Понять, какие иллюзии тебя останавливают от реализации себя и своего призвания — Принять, что тебе можно реализовывать свой путь — Позволить себе творить свою жизнь в наслаждении — Эта игра для тех кто ищет себя и для тех, кто нашёл, но застопорился в движении — Это игра для тех, кто хочет быть счастливым и наслаждаться своим путём • Ведущий: Шабалдин Роман — психолог, ведущий трансформационных игр