Трансформационная игра о реализации своего жизненного пути в удовольствии. У каждого из людей свой путь. Важно, из какого состояния ты проживаешь жизнь и идёшь по своему пути. Пусть этим состоянием будет любовь. «Территория жизни» — это игра о том, чтобы: — Понять, что мир для тебя и в этом мире есть твоя территория жизни — Найти своё дело души и сердца — Позволить себе проявляться в любимом деле, а не считать, что ты или твои продукты, идеи пока недостаточно готовы или хороши для того, чтобы звучать в мире — Принять свою силу, которая поможет выстроить свой путь — Понять, какие иллюзии тебя останавливают от реализации себя и своего призвания — Принять, что тебе можно реализовывать свой путь — Позволить себе творить свою жизнь в наслаждении — Эта игра для тех кто ищет себя и для тех, кто нашёл, но застопорился в движении — Это игра для тех, кто хочет быть счастливым и наслаждаться своим путем Ведущий: Шабалдин Роман — психолог - бариста.