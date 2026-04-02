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Терапия и драконы

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Авторская игра, разработанная психологом на основе игры «Подземелья и драконы». Это путешествие в глубины себя через фэнтези-мир, где каждый выбор отражает эмоции, реакции и внутренние конфликты. Новичок ты в ролевых играх или уже знаком с ними — не важно: здесь нужен только твой внутренний мир и готовность к открытиям. Поддержка психолога и участников делает приключение безопасным и вдохновляющим. «Терапия и Драконы» — ролевая игра в формате живого повествования, где ты становишься главным героем. Сценарий адаптируется под решения игроков и помогает мягко работать с важными психологическими темами. Опыт и подготовка не нужны: правила объясняются в процессе. Ты сможешь исследовать свои реакции через действия персонажа, лучше понять чувства, развить эмоциональную гибкость и навыки взаимодействия. Формат игры помогает безопасно проживать эмоции и находить новые смыслы. Ведущая: Быченок Надежда, клинический психолог, логотерапевт.

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