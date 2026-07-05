Терапия Фест
Лиговский пр., 50 корпус 3
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Групповой сеанс терапии альтернативной музыкой в Санкт-Петербурге. Танцуй, пой, ори, очищайся от душевной скверны, плачь, обнимайся, отдыхай. На сцене: Созвездие N, Терракота, Яору.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи