Тёплая и поддерживающая встреча в узком женском кругу — чтобы каждая могла быть услышана, почувствовать безопасность и принятие. Формат для женщин, которые находятся в поиске баланса: - между отдыхом и активностью; - между заботой о других и восстановлением собственных ресурсов; - между своими желаниями и интересами близких; - между взрослой ответственностью и детской спонтанностью; - между духовным и материальным; Ведущие: Мария Самойлова — ecstatic DJ и массажистка. Помогает возвращаться к подлинным чувствам через музыку и движение, проживать их бережно и телесно, открывая новые состояния. Яна Тян — психолог-консультант, схема-терапевт. Проводит индивидуальные и групповые процессы. Тема равновесия — это лейтмотив этой встречи. Развитие всегда связано с движением, а любое движение не даёт гарантий. Иногда мы оказываемся в состоянии перекоса — и это может вызывать дискомфорт или внутренний запрос на перемены. Организаторы приглашают сформулировать свой вопрос или внутренний отклик, связанный с темой, и поисследовать его через чувства, размышления и движение. Программа встречи: 16:00–16:40 — Знакомство, работа с запросами через терапевтические практики и контакт с чувствами; 16:40–16:50 — Мягкое включение тела через танцевально-двигательные практики; 16:50–18:00 — Экстатик: свободное движение, телесное проживание запроса; 18:00–18:40 — Завершающий круг: ты поделишься состоянием, осмыслишь и интегрируешь свой опыт; Ты уйдёшь с ощущениям лёгкости и внутренней устойчивости — как будто за спиной расправились крылья. Задать вопрос, как попасть или занять место у @Samoilova_Maria1 (Телеграм)