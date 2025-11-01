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Temple of Pain

Temple of Deer, Арсенальная набережная, 1

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от 1800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Многожанровый музыкальный фестиваль с ярким хедлайнером в лице ATL. Три уникальных пространства объединят ключевых представителей локальной электронной сцены: шоукейсы от Roots United, In Beat We Trust, House of Rap и перформансы от Boris Redwall и Nina Indi.

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