Temple of Pain
Temple of Deer, Арсенальная набережная, 1
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Многожанровый музыкальный фестиваль с ярким хедлайнером в лице ATL. Три уникальных пространства объединят ключевых представителей локальной электронной сцены: шоукейсы от Roots United, In Beat We Trust, House of Rap и перформансы от Boris Redwall и Nina Indi.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи