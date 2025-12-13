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Тёмный джаз и танец Буто

Севкабель Порт
Студия 42, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В этот вечер наполненная городской мистикой музыка коллектива Imaginary Friends Orchestra встретится с одним из самых необычных танцевальных стилей родом из Японии — танцем Буто. В сопровождении перформеров оркестр проведёт сессию свободной импровизации, а также исполнит свои лучшие композиции.

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