В этот вечер наполненная городской мистикой музыка коллектива Imaginary Friends Orchestra встретится с одним из самых необычных танцевальных стилей родом из Японии — танцем Буто. В сопровождении перформеров оркестр проведёт сессию свободной импровизации, а также исполнит свои лучшие композиции.