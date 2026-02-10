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Тёмная K-30

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 12000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Манифест Света во Тьме. Год назад Одиссея (Odyssey) ушёл в «подполье», исследуя более быстрые ритмы и эстетику паркинга К-30. Этой весной погружение становится осознанным и создает культурный прецедент: «Тёмная» сторона фестиваля — это не отсутствие света, а пространство для его рождения. Теперь — в коллаборации с ведущим концептуальным брендом Петербурга 139DEC. Здесь разворачивают новую главу. В мире, где визуальный шум зашкаливает, здесь выбирают радикальный минимализм. Монохромная эстетика как культурный код «своих». Дресс-код: серый и чёрный. Никакой пестросты. Только тени, свет и архитектурный крой — 3 танцпола — Эксклюзивный показ бренда — Уникальный аудиовизуальный слой, вскрывающий историю к-30 Дресс-код: Серый и чёрный. Монохром, чёрный, серый, текстуры. Авангард приветствуется — пестроты нет. Gleb Filipchenkow & Noemy — сибирский самородок, которого лично погладил по голове лейбл Keinemusik, в паре с гостьей из Африки устроят живое шаманство под сводами К-30. Их live — это когда электроника перестаёт быть просто частотой и начинает действовать на мысли, движения и настроение. SHSH! (винил) — их сеты звучали в Gazgolder, Community, Arma, а также на Бали, Ибице и в Барселоне. Они не просто крутят пластинки — они культивируют стиль. Izotov & Mironov • Cradica • Gori • Gotlucky • Hali Jah • Mike Spirit • Mr. Pepper • Nüwo • Zok Zok

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