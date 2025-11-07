Тематический вечер в винном ресторане
Тархун, Караванная улица, 14
Начало:
Завершение:
7000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Программа вечера: - 2 часа живой музыкальной программы от кубинской певицы Ofeliya Barreda. - 4 курса аутентичных грузинских блюд. - Каждый курс сопровождается вином винного дома Askaneli. Легендарный ресторан грузинской кухни «Тархун» располагается в самом центре Санкт-Петербурга. Уникальный дизайн интерьера. Меню составленное в эклектичном стиле, обширная винная карта, где главную роль играют грузинские вина Askaneli. Приобретай билеты заранее по телефону или в тг @paulina_baranova
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи