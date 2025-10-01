Его путь начался с гитары и тихих песен, а сегодня — это целый инди-поп-квартет, где две гитары, бас и ударные собираются в гармоничное и живое звучание. В текстах артиста сплетаются любовь к природе, внимательность к людям и простые, но важные истории, которые касаются каждого. Его концерты — это не просто выступления, а совместное проживание: зрители становятся частью пути, находя в словах и музыке свои личные смыслы. Специальный гость вечера — Никита Аве. Композитор и музыкант родом из Владивостока.