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Тёма Боронин

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Его путь начался с гитары и тихих песен, а сегодня — это целый инди-поп-квартет, где две гитары, бас и ударные собираются в гармоничное и живое звучание. В текстах артиста сплетаются любовь к природе, внимательность к людям и простые, но важные истории, которые касаются каждого. Его концерты — это не просто выступления, а совместное проживание: зрители становятся частью пути, находя в словах и музыке свои личные смыслы. Специальный гость вечера — Никита Аве. Композитор и музыкант родом из Владивостока.

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