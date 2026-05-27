О фильме: Захолустный американский городок замер от ужаса — в чирлидершу Дженнифер вселился демон, и теперь школьница убивает парней. Её лучшая подруга должна найти способ остановить девушку. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно