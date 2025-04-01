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Тело

Путь
Гороховая улица, 49Б

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка, которая поможет найти ответы на многие вопросы о принятии себя. Некоторым людям сложно воспринимать положительные комментарии и чувствовать себя комфортно в ситуациях, когда их хвалят. Так как они больше фокусируются на своих недостатках и не могут увидеть положительные стороны. Многие были воспитаны в среде, где эстетическая ценность тела взвешивается на весах общественного мнения. Всё это то может вызвать проблемы с ментальным здоровьем, могут появиться расстройство пищевого поведения, депрессия и низкая самооценка. Критика формирует внутренний голос, который жёстко судит о наших недостатках, постоянно сравнивает с другими. Главная идея выставки: «Мы — это не только наше тело, мы — гораздо больше». Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход только по записи.

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