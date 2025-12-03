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Технологическое искусство: новые формы работы с памятью и бессмертием

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция, на которой ты погрузишься в мир современного медиаискусства и технологий, которые переосмысляют отношения с бессмертием и памятью. Лектор расскажет, как виртуальная реальность, 3D-сканирование, искусственный интеллект и биологическое искусство помогают сохранять культурное наследие и создавать новые формы памяти через интерактивные и художественные проекты. Ты узнаешь, как цифровые технологии оживляют утраченное, формируют новые мемориальные пространства и меняют традиционные представления о смерти и памяти. На лекции также можно будет повзаимодействовать с физическими арт-проектами, которые были представлены автором на выставках в Царском селе и других пространствах. Лектор: Екатерина Юдаева, научный коммуникатор, художница, преподаватель Университета ИТМО

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