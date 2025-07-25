Технический перерыв — авторское радиошоу от Лены Поповой с богатой 22-летней историей, выходящее на волнах «Радио Рекорд» и по совместительству являющееся голосом петербургского андеграунда. 25 июля «Технический перерыв» в очередной раз выходит за пределы студии и занимает террасу клуба Blank, объединяя локальных героев и международных гостей. В ночь с пятницы на субботу тебя ожидает: Из Испании приедет Cyril The Great — диджей и продюсер из Барселоны, сооснователь лейбла Synchrostation и приверженец эксклюзивного олдскульного звучания. Daniel De Boa — резидент первого и старейшего техно-лейбла России Underground Experience, а также создатель серии мероприятий «МИР-2». Ivan Logos — идеолог фестиваля GAMMA и комьюнити m_division, человек-вдохновитель и мастер музыкального повествования. Lena Popova — бессменный автор и ведущая «Технического перерыва», резидент m_division. Shutta — петербургский диджей, музыкант и с недавнего времени преподаватель, незаменимый участник знакового российского объединения Roots United.