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technodoner х комната

Technodoner, улица Некрасова, 28

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Камера, кухня, винил и живая селекция. Комната — проект, который начинался в маленькой комнате, вырос в большое музыкальное путешествие и всё так же держится на людях, местах и звуке. 16:00 | dime chu | Диджей и музыкант чьё, звучание строится на глубоком груве, трансовом вайбе и минимализме. Резидент объединения Vaiss 17:00 | cj tee | minimal / tech / progressive и другая синтетика Без концепций и лишних смыслов, тщательно отобранная селекция музыки, которая говорит сама за себя 18:00 | urrr | Самостоятельная творческая единица. «мой папа работает на фабрике, мама — на заводе. а я играю техно»

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