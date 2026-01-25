Камера, кухня, винил и живая селекция. Комната — проект, который начинался в маленькой комнате, вырос в большое музыкальное путешествие и всё так же держится на людях, местах и звуке. 16:00 | dime chu | Диджей и музыкант чьё, звучание строится на глубоком груве, трансовом вайбе и минимализме. Резидент объединения Vaiss 17:00 | cj tee | minimal / tech / progressive и другая синтетика Без концепций и лишних смыслов, тщательно отобранная селекция музыки, которая говорит сама за себя 18:00 | urrr | Самостоятельная творческая единица. «мой папа работает на фабрике, мама — на заводе. а я играю техно»