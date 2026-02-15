Воскресный лайв с Комната. Комната — проект, который начинался в маленькой комнате, вырос в большое музыкальное путешествие и всё так же держится на людях, местах и звуке. 17:00 | nastia nёutra | Открывает поток. хаус, даб, электро и техно сплетаются в один тёплый и глубокий нарратив. 18:00 | any object | Продолжает. Прямая бочка, структурный ритм и гипнотический кач. плотный саунд без суеты 20:00 | dj 13 | Закрывает вечер. Резидент паузы кормит 4х4 и баслайном. Когда голод по техно становится общим