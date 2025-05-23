Трёхдневный клубный эксперимент: прошлое — настоящее — будущее. 19 артистов, винил, свет, дёнеры и рэйв прямо на Некрасова. Пятница 23.05 — прошлое. Рейс прямо в 1990–2000: old-school techno, acid, detroit, berlin only vinyl. За пультом: Hoopa / kizo / hidikel / keyser Суббота 24.05 — настоящее. То, что звучит сегодня: hypnotic, deep/minimal techno, trance, tech house За пультом: nadia / euka / texture / citizen pablo / caitlyn kasha / hyper john / vanya tkachev / tacidelli. Воскресенье 25.05 — будущее. Погружение в звук 2035+: experimental, ai-techno, dub, tech house, house. За пультом: electiven / slava shatov / dan pm (live) / akrill / lila’s / mikhail bondar / creepy t.