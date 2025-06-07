Музыкально-визуальное событие, где аналоговое звучание, соединенное с современными цифровыми технологиями, оживёт рассказами о путешествиях в сознании музыкантов, диск жокеев и видео художников. В программе события: Откроет вечер welcome mix от арт-директора клуба Мачты: Марина, она же Sweet Hard, подготовит тягучий сет из liquid electronic + lo-fi house + a little bit jungle с дабовыми отголосками — путешествие на другую планету, где вода вместо атмосферы, а музыка вместо воздуха. Вечерний вормап от скрытных и от того еще более ценных виниловых визионеров и диггеров, которые продемонстрируют свои редкие музыкальные ископаемые. Начало посвящено медленной танцевальной музыке от даба и даунтемпо до лоу-фай фанка и синти диско. — Отто Matik — vinyl — Рудаков — vinyl — Rusta K — vinyl Наш гость из Узбекистана, прямиком из Аральской пустыни с фестиваля Stihia, он выложит лучезарной мозайкой динамичный минимал с примесью электро. Кебато — vinyl (UZ) В середине ночи развернётся музыкально-визуальная мистерия живых выступлений от Pasha Prisheletz в мультижанровом танцевальном эксперименте и союзе с видео художником Mike iv . Тандем лайв и медиахудожников объединяет стремление к изучению различных граней звука и изображения. Оба артиста имеют большой бекграунд в своих областях, и вместе создают особую атмосферу для художественных изысканий за рамками привычного восприятия. Подхватит и продолжит исследовать минималистичную танцевальную электронику в своем лайве Nikita Azelitsky , а также гостевой сет от Витя Tsyo — яркого и талантливого селектора, одного из двигателей современной электронной музыкальной культуры Санкт-Петербурга. Вторая часть ночи, уходящая в утро, будет максимально танцевальной. Излучать олдскульным хаусом будет концептуальный диджей 28:00 — vinyl — музыка первой половины 90х с уклоном в мелодичность и слегка приправленный легким брейкбитом. Грядущий сэт вдохновлен свежими изысканиями в мире старого пластика и пришедшим тёплым сезоном с его необъятной палитрой красок вокруг. До 20:20 вход свободный С 20:20 до 22:22 - 600 с 22:22 до 05:00 — 1000