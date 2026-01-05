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Отборный тек хаус от топовых диджеев: Belousov, Deflee, Leech, Leela, Raikhman. Везут 3-ёх полосный акустический массив 16кВт, чтобы тек звучал по-настоящему жирно. D/C: нет F/C: без уродов, в том числе и моральных Стоимость билета на входе будет дороже.
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