Ночь объединения главных электронных артистов города в честь дня рождения Wolf.FM под крышей Solaris Lab. Тебя ждут виниловые сеты и a/v перфомансы во главе с немецким привозом Pablo S (впервые в России). — Wolf.FM — главный виновник торжества, электронный one man band из Санкт-Петербурга, композитор и музыкант Александр Мицкевич, создатель промо Rave.FM, организатор фестиваля «Явь»; — Pablo S — техно-артист из Эрфурта. Мощная бочка и точечные хеты попадают прямо в сердце любителей настоящего рейва; —Usovich — dawless музыкант, играющий исключительно на синтезаторах и грувбоксах. Предпочитает преимущественно мрачное звучание; — Sorrowless — независимый электронный проект из Санкт-Петербурга. Начав с экспериментов в IDM и эмбиенте, проект теперь движется в сторону техно-импровизации, создаваемой на железном оборудовании; — Exact Point — дебют нового проекта от Andrew Sprrw при поддержке медиа-артиста Morgan Korolkov: мастер атмосферного эмбиента переизобретает себя в минимал тэч звучании с аналоговой бочкой; —Ikport — лайв-музыкант, исследователь атмосферы и глубины пространства. Разрывая его прямой бочкой, он создаёт вокруг себя поле, заряженное на танцы; — Artom — мультижанровый артист, создающий музыку из синтезаторных звуков, семплов и диктофонных записей; — Hoopa vinyl — виниловый диггер со стажем, основатель Washing Machine c богатой географией выступлений за 20 лет: от топовых российских фестивалей до шоу-кейсов по всей Европе; — Hidikel vinyl — артист, который из раза в раз обновляет свою коллекцию пластинок новым материалом под каждый ивент. Резидент амбициозного traxual, а так-же регулярный гость различных подкастов и радио-шоу.