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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Театральный зверь

Лицедеи, Литейный проспект, 14

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Не бойся погладить зверя… Он просто хочет поиграть! Шоу британского клоуна, известного своим уникальным юмором, Криса Линама. Крис Линам — британский клоун, известный своим уникальным юмором. Его комедии безумны, захватывающие и максимально разнообразны. Представление может включать в себя акробатические номера, необычные оперные и оркестровые увертюры, летающие сузафоны и всё, что только может прийти в голову мистеру Линаму с его излишне богатым и ярким воображением. Линам более сорока лет работает как не поддающийся классификации сольный клоун/комик, что принесло ему репутацию непредсказуемого веселья и хаоса. Своей необузданной физической силой, изысканным пониманием гротеска и, казалось бы, бесконечным запасом взрывных трюков он лихорадочно подрывает традиции альтернативной комедии, разрушая уютные стереотипы своим необычайным, неординарным сюрреализмом и спонтанной современной клоунадой. Сценарий пишется только в конце представления, так что не бойся погладить это чудовище… оно просто хочет играть!

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