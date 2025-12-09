Петроградская сторона: великолепие архитектуры модерна на проспектах в сочетании с узкими улицами и переулками разночинного Петербурга. На экскурсии ты пройдёшь с одной улицы на другую запутанными лабиринтами проходных дворов, почувствуем холод каменных объятий световых дворов-колодцев. Посетишь 5-6 парадных с барельефами на стенах, коваными ажурными решетками лестниц и прекрасными витражами. Сохранившееся убранство парадных до сих пор восхищает своим былым великолепием. Что ты увидишь: — Доходные дома начала 20 века строились по последнему слову техники: с паровым отоплением и лифтами, автомобильными гаражами и водопроводом; — Проходные дворы, которые так полюбил наш кинематограф; — Дворы-колодцы с кусочком петербургского неба; — Респектабельный «дом-палаццо» эмира Бухарского и его история; — «Дом с башнями»; — Великолепные парадные с майоликовыми печами, дубовыми резными дверями, узорным полом; — Старинные витражи эпохи модерн - визитная карточка Петроградки Серебряного века; — Узнаешь самые интересные хитросплетения судеб жильцов домов прошлого века. Внимание, тебе нужно будет обязательно подтвердить своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону в любой день недели с 10:00 до 18:00. Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52