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Тайны женского тела: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 4₽ до 480₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция от врача, на которой ты узнаешь о самых важнейших секретах женского тела: — Фишки женской анатомии и физиологии, дающие женщинам эволюционное преимущество. — Особенности мозга и гормонального баланса. — Риски и проблемы со здоровьем — что важно знать: ВПЧ, острый живот, мутация BRCA, эрозия и почему не стоит верить всему, что тебе говорят. А ещё ты узнаешь лайфхаки по уходу за собой с любовью и вниманием: — Что такое пальпация? — Вакцинация от ВПЧ. — Как отличить доказательную медицину и выбрать правильных врачей. И, конечно, у тебя будет возможность задать любой вопрос анонимно — все секреты узнаешь честно и открыто! Лектор: Катя Гончарова — профессиональный врач-патологоанатом, сотрудник патологоанатомической лаборатории Клинической больницы Российской академии наук, выпускница НМИЦ им. В.А. Алмазова, автор научных публикаций и участник всероссийских конференций. Она занимается гинекологической патологией и онкомаммологией, и её профессиональный подход точно сделает встречу интересной и полезной. Необходимо заранее записаться. Стоимость: тариф тайм-кафе — 4 руб/мин.

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