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Тайны особняка Брусницыных

Особняк Брусницыных
Кожевенная линия, 27к1

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Театрализованная экскурсия. Николай Николаевич Брусницын — купец первой гильдии, действительный статский советник и владелец крупнейшего в Санкт-Петербурге кожевенного завода спешит сообщить, что третьего дня вернулся из долгой заграничной поездки и теперь снова ждёт гостей. Он покажет тебе дворец так, как показывает свой дом хозяин, поделится последними новостями, воспоминаниями о детстве, родителях и, конечно же, жуткими семейными легендами. Тебя ждёт увлекательная театрализованная и интерактивная экскурсия, в которой будет возможность погрузиться в мистическую атмосферу заброшенного дворца XIX века.

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