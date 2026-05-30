Театрализованная экскурсия. Николай Николаевич Брусницын — купец первой гильдии, действительный статский советник и владелец крупнейшего в Санкт-Петербурге кожевенного завода спешит сообщить, что третьего дня вернулся из долгой заграничной поездки и теперь снова ждёт гостей. Он покажет тебе дворец так, как показывает свой дом хозяин, поделится последними новостями, воспоминаниями о детстве, родителях и, конечно же, жуткими семейными легендами. Тебя ждёт увлекательная театрализованная и интерактивная экскурсия, в которой будет возможность погрузиться в мистическую атмосферу заброшенного дворца XIX века.