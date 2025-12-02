Санкт-Петербург — не просто культурная столица, но и город, наполненный тайнами масонства, скрытыми в архитектуре, символике и истории. Эта уникальная экскурсия раскроет скрытые знаки, масонские ложи, имена известных личностей, связанных с масонскими традициями, и места, где они оставили свой след. Ты узнаешь: — о масонских ложах, действовавших в Петербурге в XIX веке — о масонской символике в архитектуре: в соборах, особняках, памятниках — о связи известных личностей с масонством: от императоров до писателей — о тайнах и легендах, связанных с масонскими традициями в России — о масонских таинствах и их роли в формировании общественной жизни В билет входит: — пешеходная экскурсия в сопровождении опытного гида — посещение особняков и храмов с масонской символикой Продолжительность: 1,5–2 часа Расписание: ежедневно по запросу Место встречи: от Казанского собора Обязательна созвонись или спишись в мессенджерах с организатором перед/после покупки билета.