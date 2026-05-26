Музыкально-интеллектуальные салоны семьи Бенуа. Знаменитая квартира в доходном доме Леонтия Николаевича Бенуа на Васильевском острове — особенное место в Санкт-Петербурге. Обстановка богемной жизни общества с конца XIX века и до современности. Не реконструкция, а настоящая жизнь представителей династии Бенуа. Тебя принимает в гостях хозяйка квартиры: праправнучка выдающегося архитектора, хранительница культурного наследия династии. Авторские программы на темы об истории и искусстве представителей знаменитого рода Бенуа. Живая музыка дарит неповторимые впечатления гостям музыкального салона. Непринужденное и познавательное общение в гостеприимной атмосфере салона. Программа вечера: Приветственный фуршет и знакомство. Изящный перформанс. Программа о истории династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями. Галерея искусств. Коллекции семейной арт-галереи — соединение прошлого и настоящего. Живопись, графика, мозаика, редкие издания, документы и многое другое. Свободное общение. И ещё достаточно времени для чаепития и светских бесед, фотографий в исторических интерьерах, подробного изучения экспозиции. Как одеться? Без строгого дресс-кода, главное, чтобы ты чувствовал себя свободно и уместно. Для хороших снимков и прекрасного настроения рекомендуют выбирать любимые наряды и туфли в стиле коктейль или элегантный повседневный стиль (casual).