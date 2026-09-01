Полюбуешься скалами снизу и пешком поднимешься на вершину массивов по террасам. С Бобриных скал открывается потрясающий вид на озеро, а с Возрождения на окрестности. Будет много гротов, расщелин, мшистых скал. Места непопулярные, поэтому сможешь отдохнуть от людей на природе. Будет переход по обочине вдоль дороги от остановки до тропы, уходящей в лес и обратно. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 910 рублей на дорогу Памятка участнику: одевайся удобно и по погоде, бери с собой дождевик. На ноги — закрытую обувь, которую не жалко испачкать в походе. Также желательно обработать верхнюю одежду средствами от клещей. Что взять с собой: ) Оригинал паспорта РФ с постоянной регистрацией в любом субъекте РФ — обязательно; 2) Чай в термосе/воду и еду на целый день (смотри по своим потребностям). Ориентируйся на 2 перекуса; 3) Пенку-сидушку; 4) Плащ-дождевик; 5) Средство от комаров; 6) Личную аптечку (если тебе что-то прописано врачом), аптечка первой помощи — у инструктора. 7) Треккинговые палки (если есть); 8) Заряженный телефон.