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Однодневный сплав по Оредежу на сапах

Станция Сиверская

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3700₽
Возраст 14+

Про событие

Оредежа — это живописная река на юге от Петербурга, уютная, извилистая, с крайне фотогеничными местами. Ты увидишь знаменитые сиверские девонские песчаники, плотины, пасторальные пейзажи и лес с вековыми елями. На сап-прогулку каждому выдадут гермомешки под сменную одежду, гермы для телефонов и документов, спасательные жилеты и весло. Объяснят всю технику безопасности, чтобы каждый смог получить максимум удовольствия от катания и минимум переживаний. Данный маршрут подойдёт для новичков, можно без опыта. Всё расскажут и сопроводят. На маршруте работает профессиональный инструктор. Выезды на сапах происходят в 10:00 (сбор группы по умолчанию) и в 15:00 (при наборе утренней группы — лучше уточнить у организатора). Место встречи: на станции Сиверская.

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