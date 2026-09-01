Посетишь Малое Лисицинское и Большое Лисицинское озёра, перейдёшь ручей, соединяющий их, и поднимешься на скалу над озером. Далее по тропе перейдёшь к Куньему озеру, на берегу которого расположен загадочный сад камней — россыпь валунов среди замшелых сосен. Дорогой пройдёшь мимо шумного речного порога, живописными лугами к Верхнему Градуевскому озеру. Переправившись через реку Градуевку, выйдешь к озеру Кривуша, вблизи которого находятся еще два сада камней. В финальном отрезке увидишь озёра Вестовое и Ламское и выйдешь к порогу Ветокалио — части исчезнувшего Хейнйокского пролива. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; ~ 1100 рублей на дорогу. Памятка участнику: одевайся удобно и по погоде, бери с собой дождевик. На ноги — закрытую обувь, которую не жалко испачкать в походе. Также желательно обработать верхнюю одежду средствами от клещей. Что взять с собой: 1) Чай в термосе/воду и еду на целый день (смотри по своим потребностям). Ориентируйся на 3 перекуса. 2) Пенку-сидушку для комфортного отдыха на привалах. 3) Репелленты от насекомых. 4) Личную аптечку с препаратами, прописанными врачом (аптечка первой помощи у инструктора. 5) Плащ-дождевик на случай дождя. 6) Купальные принадлежности (по желанию). 7) Головной убор. 8) Заряженный телефон, зарядное устройство.