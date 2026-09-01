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Берестовое и Дубовое озёра

Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6

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1390₽
Возраст 14+

Про событие

В этот день участники пройдут берегами Дубового и Берестового озёр, расположенных на территории самой крупной гряды Северо-Запада России, дойдут до бывшей финской ГЭС на реке Волчья, сфотографируются у бурного потока воды и по мостику перейдут реку. Маршрут круговой, без буреломных участков, но с перепадами высот. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 648 рублей на дорогу. Памятка участнику: одевайся удобно и по погоде, бери с собой дождевик. На ноги — закрытую обувь, которую не жалко испачкать в походе. Также желательно обработать верхнюю одежду средствами от клещей. Что взять с собой: 1) Чай в термосе/воду и еду на целый день (смотри по своим потребностям). Ориентируйся на 2-3 перекуса; 2) Пенку-сидушку для комфортного отдыха; 3) Репелленты от насекомых; 4) Личную аптечку с препаратами, прописанными врачом (аптечка первой помощи у инструктора); 5) Плащ-дождевик на случай дождя; 6) Купальные принадлежности (по желанию); 7) Головной убор; 8) Заряженный телефон, зарядное устройство.

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