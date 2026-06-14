Концерт, после которого уровень ностальгии поднимется быстрее, чем желание срочно переслушать плейлист из середины 2000-х. T.A.T.U. возвращаются с вечером громких хитов, драматичных припевов и той самой энергии, под которую когда-то росли целые поколения. В программе — легендарные треки, мощное шоу и коллективное ощущение «подождите… мы всё ещё знаем слова?». Будет много эмоций, танцев и людей, которые пришли «просто из интереса», а в итоге поют громче всех в зале. Подойдёт тем, кто любит поп-ностальгию, большие камбэки и концерты, где вместе с музыкой внезапно возвращается целая эпоха.