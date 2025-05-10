Tattoo Show 2025
Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Стендап
Фестивали
Про событие
Тату Шоу — это движ, который объединяет топовых мастеров, фанатов тату и профи индустрии. С момента старта в 2016 году, Odin Tattoo Shop организует самые яркие и профессиональные события в мире тату. Задают тренды, собирают мощных мастеров и делают это с душой. Высокий уровень организации и уникальная атмосфера — то, что делает встречи настоящим праздником для всех, кто живёт искусством татуировки. Программа: https://spb-tattoo.show/
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