Tap Up уже давно завоевали любовь многих благодаря своим вирусным видео с короткими песнями для прохожих. Но на этом концерте ты услышишь нечто большее: полноценные треки, в которых поётся о любви, дружбе, важности отдыха и о том, что всё у нас будет хорошо. Не упусти шанс увидеть ребят вживую и насладиться их неповторимой энергетикой. Проведи этот вечер, погрузившись в мир музыки и искренности. Парни создадут атмосферу тепла и уюта, где музыка объединит сердца и подарит позитивные эмоции.