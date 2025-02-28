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Tap Up. Акустика 55.57

Дом молодежи «Рекорд», Садовая улица, 55-57

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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Tap Up уже давно завоевали любовь многих благодаря своим вирусным видео с короткими песнями для прохожих. Но на этом концерте ты услышишь нечто большее: полноценные треки, в которых поётся о любви, дружбе, важности отдыха и о том, что всё у нас будет хорошо. Не упусти шанс увидеть ребят вживую и насладиться их неповторимой энергетикой. Проведи этот вечер, погрузившись в мир музыки и искренности. Парни создадут атмосферу тепла и уюта, где музыка объединит сердца и подарит позитивные эмоции.

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