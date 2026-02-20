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Tap takeover от Snowcap

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Спецпрайс весь вечер, дегустация, розыгрыш подарков и общение с пивоварами. Что будешь пить? – Petroskoi – классический лагер в немецком стиле – Variksen Joiku – балтийский портер – Olut Dietti – Black IPA, охмелённый Simcoe, Warrior, McKenzie и Ekuanot. Коллаборация с пивоварней Dieta – Muapolku – новозеландский пилснер, охмелённый Southern Cross и Motueka Amplifire – Lehenlahto – American DIPA, охмелённый Vista и Mosaic Cryo – Puistikko – American IPA, охмелённый Citra, Sabro, Nelson Sauvin и Motueka Вход свободный.

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