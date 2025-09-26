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Tanzpol

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Derrick May, один из трёх основателей жанра детройт-техно, повлиявшего на мировую электронную сцену. m_division, Digital Rain и Gamma создадут культурный мост, который объединит прошлое, настоящее и будущее техно-музыки. Событие пройдёт на двух сценах К-30 и соберёт 12 артистов в лайн-апе, став частью нового международного фестиваля медиаискусства в Санкт- Петербурге, где технологии становятся искусством, а город – площадкой для экспериментов.

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