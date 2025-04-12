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Танцы всю ночь в Нормальном месте

Нормальное место
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 4400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Дискотека на площадке легендарного петербургского проекта. В программе: - Музыка до утра: поп, рок, синти, немного романтики, немного для покричать, лучшее новое и самое любимое старое. - Фотозона: приходи в одежде с изображением звезд, планет и галактик, или выбери блестящие и мерцающие наряды, чтобы сиять, как ночное небо. - Уголок Таро, который привнесет в ночь нотку магии. - Уютный чилл для того, чтобы передохнуть и пообщаться с друзьями. - Мэйкап-станция на случай, если ты забыл свои блёстки. И другие сюрпризы.... Приобретая билет на вечеринку, ты поддерживаешь проект "Нормальное Место".

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