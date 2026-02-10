Танцы с диджеем Nickolas
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
За пультом — диджей Nickolas, который точно знает, как раскачать танцпол. Микс из проверенных хитов, свежих треков и той самой атмосферы, ради которой возвращаются снова.
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